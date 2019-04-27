Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Вернера помог «РБ Лейпциг» победить «Фрайбург», «Вердер» проиграл «Фортуне»

Гол Вернера помог «РБ Лейпциг» победить «Фрайбург», «Вердер» проиграл «Фортуне»
Футбол / Германия

В 31-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своём поле встречался с «Фрайбургом». Матч прошёл на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте – голом отметился нападающий Тимо Вернер. Уже во втором тайме, на 66-й минуте, гости сравняли счёт усилиями полузащитника Винченцо Грифо. Победу «РБ Лейпциг» принёс хавбек Эмиль Форсберг, реализовав пенальти на 78-й минуте.

Германия - Бундеслига. 31-й тур
27 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
2 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 – Вернер – 19, 1:1 – Грифо – 66, 2:1 – Форсберг – 78 (пен)

В параллельном матче «Фортуна» принимала бременский «Вердер». Встреча состоялась на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

«Фортуна» вышла вперёд уже на 1-й минуте – гол на свой счёт записал нападающий Бенито Раман. На 22-й минуте хозяева удвоили преимущество усилиями форварда Кенана Карамана. Спустя шесть минут «Вердеру» удалось сократить отставание – пенальти реализовал нападающий Макс Крузе. Во втором тайме «Фортуна» отличилась ещё дважды – по голу забили форвард Роувен Хеннингс и защитник Маркус Зуттнер.

Германия - Бундеслига. 31-й тур
27 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
4 : 1
Вердер
Бремен
1:0 – Раман – 1, 2:0 – Караман – 22, 2:1 – Крузе – 28 (пен), 3:1 – Хеннингс – 56, 4:1 – Зуттнер – 73

Результаты других матчей 31-го тура Бундеслиги:

«Айнтрахт» – «Герта» – 0:0
«Ганновер-96» – «Майнц» – 1:0

Германия - Бундеслига. 31-й тур
27 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0 : 0
Герта
Берлин
Удаления: нет – Клюнтер, 80
Германия - Бундеслига. 31-й тур
27 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Ганновер-96
Ганновер
1 : 0
Майнц
Майнц
1:0 – Вайдандт – 66
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент