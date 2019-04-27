Гол Вернера помог «РБ Лейпциг» победить «Фрайбург», «Вердер» проиграл «Фортуне»

В 31-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своём поле встречался с «Фрайбургом». Матч прошёл на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился со счётом 2:1.



Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте – голом отметился нападающий Тимо Вернер. Уже во втором тайме, на 66-й минуте, гости сравняли счёт усилиями полузащитника Винченцо Грифо. Победу «РБ Лейпциг» принёс хавбек Эмиль Форсберг, реализовав пенальти на 78-й минуте.

В параллельном матче «Фортуна» принимала бременский «Вердер». Встреча состоялась на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



«Фортуна» вышла вперёд уже на 1-й минуте – гол на свой счёт записал нападающий Бенито Раман. На 22-й минуте хозяева удвоили преимущество усилиями форварда Кенана Карамана. Спустя шесть минут «Вердеру» удалось сократить отставание – пенальти реализовал нападающий Макс Крузе. Во втором тайме «Фортуна» отличилась ещё дважды – по голу забили форвард Роувен Хеннингс и защитник Маркус Зуттнер.

Результаты других матчей 31-го тура Бундеслиги:



«Айнтрахт» – «Герта» – 0:0

«Ганновер-96» – «Майнц» – 1:0