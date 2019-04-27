Почеттино: мы должны смотреть вперёд, нельзя долго думать об игре с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился мыслями об игре команды в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (0:1), а также оценил шансы «шпор» на место в топ-4 первенства по итогам нынешнего сезона.



«Думаю, в этом матче нам не удавалось нужным образом распоряжаться мячом. Игра была непростой, и во втором тайме мы предоставили сопернику слишком много пространства для контратак. Но нам нужно смотреть вперёд. Мы не можем позволить себе слишком долго думать об упущениях в сегодняшнем матче.



Что касается наших шансов на место в первой четвёрке, это гонка, в которой нам осталось провести ещё два матча. Мы знали об этом ещё до игры», — цитирует Почеттино BBC.



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