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«Атлетико» победил «Вальядолид» в домашнем матче Примеры

«Атлетико» победил «Вальядолид» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания

Прозвучал финальный свисток в матче 35-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Вальядолид». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Успех «матрасникам» принёс автогол полузащитника гостей Хоакина Фернандеса, которым тот отметился на 66-й минуте.

«Атлетико», набрав 74 очка, продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лишь «Барселоне» (80). Конкурентом «матрасников» за вторую строчку является их принципиальный соперник – мадридский «Реал» (65), которому ещё предстоит провести свою встречу в 35-м туре. «Вальядолид» (35) остался на 17-м месте, но рискует опуститься в зону вылета по итогам матчей конкурентов.

Испания - Примера. 35-й тур
27 апреля 2019, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
1 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 – Фернандес – 66 (автогол)
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