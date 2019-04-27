«Атлетико» победил «Вальядолид» в домашнем матче Примеры

Прозвучал финальный свисток в матче 35-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Вальядолид». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Успех «матрасникам» принёс автогол полузащитника гостей Хоакина Фернандеса, которым тот отметился на 66-й минуте.



«Атлетико», набрав 74 очка, продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лишь «Барселоне» (80). Конкурентом «матрасников» за вторую строчку является их принципиальный соперник – мадридский «Реал» (65), которому ещё предстоит провести свою встречу в 35-м туре. «Вальядолид» (35) остался на 17-м месте, но рискует опуститься в зону вылета по итогам матчей конкурентов.

