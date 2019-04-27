«Севилья» предложила АПЛ отдать ей четвёртую путёвку в Лигу чемпионов

Пресс-служба «Севильи» на своей странице в «Твиттере» в шутку предложила английской Премьер-лиге отдать ей право выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов.
«Эй, Премьер-лига, если никто из ваших команд не хочет занимать четвёртое место, может, просто отдадите его нам? Это облегчило бы жизнь», — говорится в сообщении испанского клуба.
Борьбу за третье и четвёртое места в чемпионате Англии ведут «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
«Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. Если команда Хоакина Капарроса сохранит его до завершения чемпионата, то выступит в следующем сезоне Лиги чемпионов.
Посмотреть расписание матчей Премьер-лиги можно на «Чемпионате».
Вот сейчас Сульшеру можно давать новый контракт. И это не сарказм
Нет, он не физрук. Проблема вообще не в тренере.