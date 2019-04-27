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«Севилья» предложила АПЛ отдать ей четвёртую путёвку в Лигу чемпионов

«Севилья» предложила АПЛ отдать ей четвёртую путёвку в Лигу чемпионов
Футбол / Англия

Пресс-служба «Севильи» на своей странице в «Твиттере» в шутку предложила английской Премьер-лиге отдать ей право выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Эй, Премьер-лига, если никто из ваших команд не хочет занимать четвёртое место, может, просто отдадите его нам? Это облегчило бы жизнь», — говорится в сообщении испанского клуба.

Борьбу за третье и четвёртое места в чемпионате Англии ведут «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. Если команда Хоакина Капарроса сохранит его до завершения чемпионата, то выступит в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Посмотреть расписание матчей Премьер-лиги можно на «Чемпионате».

Вот сейчас Сульшеру можно давать новый контракт. И это не сарказм
Нет, он не физрук. Проблема вообще не в тренере.
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