«Севилья» предложила АПЛ отдать ей четвёртую путёвку в Лигу чемпионов

Пресс-служба «Севильи» на своей странице в «Твиттере» в шутку предложила английской Премьер-лиге отдать ей право выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Эй, Премьер-лига, если никто из ваших команд не хочет занимать четвёртое место, может, просто отдадите его нам? Это облегчило бы жизнь», — говорится в сообщении испанского клуба.

Борьбу за третье и четвёртое места в чемпионате Англии ведут «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. Если команда Хоакина Капарроса сохранит его до завершения чемпионата, то выступит в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Посмотреть расписание матчей Премьер-лиги можно на «Чемпионате».