Спортивный директор «Краснодара»: хорошо, что мы не взяли ван Дейка

Спортивный директор «Краснодара» Максим Бузникин рассказал о интересе клуба к защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, на тот момент выступавшего за «Гронинген».



«Ван Дейк приглянулся за счёт физических качеств. Кажется, это был сезон-2012/13. Хорошо, что не взяли – карьеру бы парню испортили. Мы узнавали, доступен он или нет – то ли через агентов, то ли как-то ещё. Выяснили, что его цена в районе € 3 млн. В клубе сейчас даже не думают об этом. Мы не отказывались от него, но он не был основным кандидатом, не был в шорт-листе. В итоге взяли Гранквиста.



Не было такого, что нас что-то смутило в ван Дейке. У меня таких сотня наберётся за 7-10 лет работы. Нельзя говорить «Вот, мы его заметили…». Да его половина Европы заметила. Россия для большинства европейских футболистов – страна третьего мира, а «Селтик» – хороший трамплин для перехода в АПЛ. «Краснодар» тогда только пытался залезть в еврокубки, я думаю, у нас в принципе маловато было шансов его взять. Не скажу, что мы были готовы прямо вот-вот его взять. По-моему, даже всерьёз его кандидатура не рассматривалась. Хорошо, что не взяли. Парень в «Ливерпуле» теперь играет, один из лучших», – цитирует Бузникина Sports.ru.

Источник: ван Дейк получит награду лучшему игроку сезона в АПЛ по версии PFA