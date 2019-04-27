«Интер» — «Ювентус»: Роналду и Икарди начнут матч с первых минут

«Интер» и «Ювентус» объявили стартовые составы на матч 34-го тура итальянской Серии А, который состоится сегодня, 27 апреля, в Милане.



«Интер»: Самир Ханданович, Данило Д'Амброзио, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Квадво Асамоа, Матиас Весино, Марсело Брозович, Маттео Политано, Раджа Найнгголан, Иван Перишич, Мауро Икарди.



«Ювентус»: Войцех Щенсны, Жоау Канселу, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро, Миралем Пьянич, Блез Матюиди, Эмре Джан, Хуан Куадрадо, Федерико Бернардески, Криштиану Роналду.



Матч «Интер» — «Ювентус» пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Лукой Банти. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.