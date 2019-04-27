Каррагер: на месте Сульшера продал бы Погба

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» нужно продать полузащитника Поля Погба.

«Уле-Гуннара Сульшера сейчас больше должно беспокоить не то, кого «Манчестер Юнайтед» должен купить, а то, кого клуб должен продать. В моём списке только одно имя — Поль Погба.

Если Зинедин Зидан хочет купить Погба, а мадридский «Реал» готов отдать £ 100 млн, то «Юнайтед» может решить первую из их многочисленных проблем, когда начнётся долгая перестройка команды.

Слышал, что Поля называют игроком мирового класса. Победа на чемпионате мира не даёт тебе этого автоматически. Есть разница между талантом мирового уровня и футболистом мирового уровня.

Даже в самые обнадёживающие моменты Погба не доказал, что вокруг него можно построить команду. «Ювентус» этого не сделал. Сборная Франция этого не сделала», — написал Каррагер в статье для The Telegraph.