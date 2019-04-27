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«Динамо» и «Ахмат» не выявили победителя в матче РПЛ

«Динамо» и «Ахмат» не выявили победителя в матче РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 0:0.

«Динамо», набрав 29 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, однако рискует опуститься в зону стыковых матчей, если «Крылья Советов», располагающиеся строчкой ниже, одержат победу в своём матче. «Ахмат» сравнялся по очкам с «Оренбургом» (35), но остался на девятом месте.

«Динамо» в следующем туре предстоит сыграть с ЦСКА в гостях. До конца сезона бело-голубые встретятся также с «Ростовом», «Енисеем» и тульским «Арсеналом».

«Ахмат» в 27-м туре примет лидера первенства — «Зенит». В оставшихся матчах грозненцы сыграют с «Крыльями Советов», ЦСКА и «Ростовом».

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
27 апреля 2019, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
0 : 0
Ахмат
Грозный
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