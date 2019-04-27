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Карпин — о ничьей с «Анжи»: «Ростов» потерял два очка

Карпин — о ничьей с «Анжи»: «Ростов» потерял два очка
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат выездного матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи». Встреча состоялась в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

«Сегодня мы потеряли два очка. Реализовали бы свои моменты — всё было бы иначе. А пропустили после подачи и отскока», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

«Ростов», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (20) — 15-е.

В 27-м туре российского первенства махачкалинская команда на выезде 3 мая встретится с красноярским «Енисеем», а клуб из Ростова-на-Дону 5 мая дома сыграет с «Краснодаром».

Статистику игроков Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

«Анжи» без денег и надежд бьётся и отыгрывается. Респект, мужики!
Карпин после «Спартака» не выигрывает.
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