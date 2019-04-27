Карпин — о ничьей с «Анжи»: «Ростов» потерял два очка

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат выездного матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи». Встреча состоялась в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

«Сегодня мы потеряли два очка. Реализовали бы свои моменты — всё было бы иначе. А пропустили после подачи и отскока», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

«Ростов», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (20) — 15-е.

В 27-м туре российского первенства махачкалинская команда на выезде 3 мая встретится с красноярским «Енисеем», а клуб из Ростова-на-Дону 5 мая дома сыграет с «Краснодаром».

Статистику игроков Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».