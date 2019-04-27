«Штутгарт» одолел «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в домашнем матче Бундеслиги

Прозвучал финальный свисток в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте. Его автором стал нападающий Анастасиос Донис.



«Штутгарт», несмотря на победу, продолжает находиться в зоне вылета с 24 очками в активе. Располагающийся строчкой выше «Шальке-04», также одержавший победу в этом туре, имеет на счету 30 очков. В свою очередь «Боруссия» (51) не сумела догнать франкфуртский «Айнтрахт» и теперь отстаёт на три очка от четвёртого места, позволяющего выступить на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.