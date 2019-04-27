Р. Нигматуллин начал работать агентом в Sportconsult S.A.

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин на своей странице в «Твиттере» объявил, что начал работать агентом в компании Sportconsult S.A.

Нигматуллин начал профессиональную карьеру футболиста в 1992 году. Он выступал за «КАМАЗ», «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Эллас», ЦСКА (Москва), «Салернитану», «Терек», СКА (Ростов-на-Дону), «Локомотив-2» (Москва) и «Маккаби Ахи». За национальную команду России вратарь выступал с 2000 по 2004 год. Карьеру игрока Руслан закончил в 2009 году.

Нигматуллин — трёхкратный чемпион России. Голкипер завоевал золотые медали российского первенства в 1996, 1997 и 2004 годах. В его списке достижений значатся также две победы в Кубке России (2000, 2001).