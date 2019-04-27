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«Леганес» и «Сельта» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

«Леганес» и «Сельта» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
Футбол / Испания

В матче 35-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 0:0.

Серия «Леганеса» без побед в чемпионате Испании достигла пяти матчей. Ранее команда Маурисио Пеллегрино два раза сыграла вничью и потерпела два поражения. «Сельта» не проигрывает в Примере уже в течение трёх встреч подряд. В предыдущих турах клуб из Виго одержал одну победу и один раз сыграл вничью.

«Леганес», набрав 42 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице испанского первенства, «Сельта» (37) — 15-е.

В 36-м туре Примеры «Леганес» 3 мая на выезде встретится с «Севильей», а «Сельта» на следующий день дома сыграет с каталонской «Барселоной».

Испания - Примера. 35-й тур
27 апреля 2019, суббота. 19:30 МСК
Леганес
Леганес
0 : 0
Сельта
Виго
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