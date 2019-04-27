Рахимов: московское «Динамо» должно играть в Премьер-Лиге

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов дал комментарий после выездного матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:0).

«Замена Мохаммади была по позиции. Просто он проделал большой объём работы, участвует в атаке, и у него появляются моменты. В перерыве у него были проблемы с икроножной мышцей, во втором тайме он много организовал атак на своём фланге, находился на поле сколько смог и попросил замену.

В первом тайме я понял, что игра идёт до ошибки. Игроков попросил не ошибаться у своих ворот и прибавить в концентрации, потому что «Динамо» хорошо переходит из обороны в атаку. Ещё обратил внимание игроков на стандарты, так как в первом тайме у нас были проблемы.

Если брать общий рисунок игры, мы неплохо комбинировали в центре поля, но когда подходили к зоне 30–35 метров от ворот, то неправильно распоряжались мячом. Я попросил ребят играть флангами, как это хорошо получалось у Мохаммади.

Момент с голом был «на тоненького». Это сложный эпизод для арбитра. Если бы был VAR, то, скорее всего, было проще. Желаю удачи «Динамо», такая команда должна играть в Премьер-Лиге», — передаёт слова Рашида Рахимова корреспондент «Чемпионата» Влад Шарай.