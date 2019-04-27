Ройс: догнать «Баварию» будет сложно, если не выиграем в следующих матчах

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс дал комментарий после поражения со счётом 2:4 в домашнем матче 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке-04» из Гельзенкирхена.

«Не нужно говорить о красной карточке. Я не хотел причинить вред сопернику, просто опоздал и в итоге нарушил правила. Догнать «Баварию» будет сложно, если не выиграем в следующих матчах», — приводит слова 29-летнего форварда пресс-служба дортмундского клуба.

«Бавария», набрав 70 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Боруссия» (69) занимает второе место. До конца сезона команде из Дортмунда осталось провести три встречи, мюнхенскому клубу — четыре.

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