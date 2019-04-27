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ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы»

Фото: РИА Новости
ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы»
Футбол / РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА выкупил защитника Игоря Дивеева у «Уфы».

Дивеев — воспитанник «Уфы». За основную команду он дебютировал в 2018 году. В конце февраля 2019 года ЦСКА арендовал 19-летнего футболиста до конца нынешней кампании.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Игорь провёл 8 матчей. В его активе один гол. В выездной игре 24-го тура с московским «Локомотивом» (1:1) защитник получил закрытую черепно-мозговую травму в столкновении с партнёром по команде Якой Бийолом.

ЦСКА, набрав 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В матче 26-го тура «армейцы» сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится в Краснодаре завтра, 28 апреля, начало — в 19:00 мск.

Статистика игроков Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».

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