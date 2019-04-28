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Эффектный гол Ерёменко — в видеообзоре матча «Анжи» — «Ростов»

Эффектный гол Ерёменко — в видеообзоре матча «Анжи» — «Ростов»
Футбол / РПЛ

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги махачкалинский «Анжи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко, отправивший мяч в ворота махачкалинской команды на 35-й минуте. В конце второго тайма счёт сравнял хавбек «Анжи» Камиль Закиров.

Видеообзор матча можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.

«Ростов», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (20) — 15-е.

В 27-м туре российского первенства махачкалинская команда на выезде 3 мая встретится с красноярским «Енисеем», а клуб из Ростова-на-Дону 5 мая дома сыграет с «Краснодаром».

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