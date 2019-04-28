«Лион» предложил Венгеру пост главного тренера

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться к работе на клубном уровне, сообщает L’Equipe.



По информации издания, в услугах опытного специалиста заинтересован «Лион», в котором летом освободится пост наставника в связи с уходом Бруно Женезио. Более того, руководство клуба уже связалось с Венгером и предложило ему сменить француза.



Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, когда он покинул «Арсенал» после 22 лет во главе команде. С «канонирами» специалист завоевал 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.



До прихода в «Арсенал» Венгер уже работал на родине – в период с 1984 по 1994 год он тренировал «Нанси» и «Монако».



Арсен Венгер готов тренировать в России. Где бы он мог оказаться? Сборная России и «Зенит» – очевидные варианты. А может, француза ждут в «Краснодаре»?