Кадиев: «Анжи» будет жить, не переживайте

Президент «Анжи» Осман Кадиев выразил уверенность в том, что махачкалинский клуб продолжит существование, несмотря на серьёзные финансовые проблемы.

«Анжи» будет жить, вы не переживайте. Я люблю, когда переживают, но не люблю, когда злорадствуют. А злорадство, конечно, есть. Есть ли у «Анжи» будущее? Будет. Есть будущее. Уверен ли я в этом? Конечно. Клуб должен жить и идти дальше», — сказал Кадиев в программе «Инсайдеры».

«Анжи», набрав 20 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 27-м туре российского первенства махачкалинская команда на выезде 3 мая встретится с красноярским «Енисеем».