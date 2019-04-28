Уциев: моменты были у обеих команд, ничья с «Динамо» закономерна

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев дал комментарий после выездного матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:0).

«Обе команды действовали осторожно. Был заметен настрой «Динамо», им очень нужны очки, чтобы не оказаться в зоне стыковых матчей. Мы также настраивались на победу. В целом, игра была равная. Моменты были у обеих команд, и ничья закономерна.

Ещё со сборов мы работаем над быстрым выходом из обороны в атаку. Когда мы играем в гостях, команды-хозяева стараются атаковать, за счёт хорошей игры в обороне и быстрого выхода в атаку, удается находить свободные зоны и создавать моменты», — приводит слова Уциева пресс-служба клуба.

«Динамо», набрав 29 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, однако рискует опуститься в зону стыковых матчей, если «Крылья Советов», располагающиеся строчкой ниже, одержат победу в своём матче. «Ахмат» сравнялся по очкам с «Оренбургом» (35), но остался на девятом месте.