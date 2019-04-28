Неймар ударил фаната после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар ударил фаната после финального матча Кубка Франции с «Ренном». Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась победой «Ренна» — 2:2 ДВ, по пенальти — 6:5.

Поднимаясь после матча по трибунам стадиона Неймар остановился около фаната, снимавшего проходящих футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул болельщика. Футболист и болельщик обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

Видео также доступно в «Твиттере».

Ранее Неймар был дисквалифицирован на три матча в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».

«Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории. Ранее красно-чёрные выигрывали турнир в 1965 и 1971 годах. Рекордсменом является «ПСЖ» — 12 трофеев.