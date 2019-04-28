Тухель: конечно, я хочу продолжить тренировать «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал поражение в финале Кубка Франции с «Ренном» (2:2 ДВ, по пенальти — 5:6).

«Конечно, я хочу продолжить тренировать «ПСЖ». Пока рано подводить итоги. Мне нужно несколько дней подумать. Непростая ситуация.

Сложно объяснить поражение. Мы очень хорошо начали матч, играли очень сильно, создали много моментов.

У нас было много возможностей в течение всей встречи, но сложно объяснить, что произошло после двух забитых мячей в ворота соперника.

Сильно разочарован, что проиграли второй тайм со счётом 0:1. У меня нет объяснений», — приводит слова Тухеля Goal.

«Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории. Ранее красно-чёрные выигрывали турнир в 1965 и 1971 годах. Рекордсменом является «ПСЖ» — 12 трофеев.