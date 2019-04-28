Раньери: был бы счастлив увидеть Конте на посту главного тренера «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери признался, что был бы счастлив увидеть Антонио Конте в римском клубе.



Ранее сообщалось, что римляне предложили 49-летнему итальянскому специалисту контракт с заработной платой в размере € 9,5 млн в год. Конте позже не исключил, что может возглавить «Рому».



«Как фанат „Ромы“, я бы хотел увидеть Конте на посту главного тренера команды. Это сделало бы меня по-настоящему счастливым. Но не спрашивайте у меня, придёт ли Антонио в клуб, потому что я узнаю об этом последним», — приводит слова Раньери Football Italia.



Напомним, в начале марта этого года «Рома» рассталась с Эусебио ди Франческо. Место наставника команды занял Раньери, клуб подписал со специалистом контракт сроком до конца текущего сезона.

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