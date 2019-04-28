«Уфа» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Урала» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную видеотрансляцию встречи.



«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Сысуев, Игбун, Вомбергар.



Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Салатич, Тилль, Бизяк.



«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Араторе, Панюков.



Запасные: Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Поляков, Фидлер, Димитров, Бавин, Катрич, Погребняк.

«Уфа» набрала 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 10-м месте.