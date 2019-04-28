Кто в паре «Краснодар» — ЦСКА больше заслуживает путёвку в Лигу чемпионов?

Сегодня, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную видеотрансляцию встречи.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто в паре «Краснодар» — ЦСКА больше заслуживает путёвку в Лигу чемпионов?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.



Московский ЦСКА набрал 44 очка в 25 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (43) — на 4-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 54 очка в 25 матчах. В тройку лидеров турнира также входит московский «Локомотив» (46).