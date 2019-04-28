А. Эрнандес: «Краснодар» — опасная команда, у соперника хороший подбор игроков

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе ФК «Краснодар».



«Нас ждёт тяжёлый матч со сложным соперником. Но у нас хорошая команда, и, надеюсь, мы победим. „Краснодар“ — опасная команда, у них хорошее нападение и в целом хороший подбор футболистов. Но мы тоже сильны, так что будем играть на победу», — приводит слова Эрнандеса пресс-служба московской команды.



Московский ЦСКА набрал 44 очка в 25 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (43) — на 4-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 54 очка в 25 матчах.

Кто в паре «Краснодар» — ЦСКА больше заслуживает путёвку в Лигу чемпионов?