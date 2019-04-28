«Чемпионат» стал лауреатом премии «Спорт и Россия»

В Сочи подошёл к концу ежегодный форум и премия «Спорт и Россия». На церемонии награждения отмечали лучшие проекты в области популяризации спорта и здорового образа жизни. «Чемпионат» получил награду в одной из самых престижных номинаций — «Самый посещаемый спортивный портал в 2018 году».

В год ЧМ по футболу в России «Чемпионат» обновил несколько отраслевых рекордов. С 14 июня по 15 июля сайт посетили 32,5 млн уникальных пользователей, по данным сервиса «Яндекс. Метрика».

«Этого рекорда, как и этой награды, не было бы без наших читателей», — отметил главный редактор Евгений Слюсаренко.

«Спорт и Россия» — мероприятие, направленное на продвижение и поддержку спорта в России, призванное способствовать повышению интереса бизнеса к спорту и укреплению связей среди профессионального сообщества. В этом году был затронут самый широкий спектр тем — от итогов чемпионата мира по футболу до киберспорта.