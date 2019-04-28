«Локомотив» — «Енисей»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 28 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Енисей». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Енисей» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Алексей Лунёв и Алексей Стипиди. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин.



«Локомотив» набрал 46 очков в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» (16) — на 16-м месте.