Фьолусон: для «Краснодара» ничего не потеряно в борьбе за медали

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе ФК «Краснодар».



«Несмотря на то что несколько потеряли свои позиции в турнирной таблице, мы не перестанем сражаться. Для нас ещё ничего не потеряно в борьбе за медали. Сегодня постараемся сделать к ним шаг», — приводит слова Фьолусона пресс-служба «Краснодара».



Московский ЦСКА набрал 44 очка в 25 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (43) — на 4-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 54 очка в 25 матчах.

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