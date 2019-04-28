Ломовицкий: в будущем готов занять место Промеса в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий оценил свою игру в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне играл хорошо в некоторых матчах. Но, если честно, в целом недоволен собой. Понимаю, что могу играть намного лучше. Конечно, при этом чувствую прогресс. Но на данный момент довольствоваться результатом не имею права.

Я должен играть по-другому. Будучи футболистом самого титулованного клуба России, нужно много забивать и делать голевые передачи, держать планку. Мне была необходима адаптация, но сейчас уже привык к высокому уровню сопротивления в Премьер-Лиге.

Готов ли занять место Квинси Промеса? В будущем — да. Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал. Нужно проявить себя. Доказывать свою состоятельность необходимо делами», — приводит слова Ломовицкого пресс-служба «Спартака».

Напомним, Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью» в конце лета 2018 года.