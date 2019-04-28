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Суарес: мы должны восхищаться каждой минутой игры Месси

Суарес: мы должны восхищаться каждой минутой игры Месси
Футбол / Испания

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о форварде каталонской команды Лионеле Месси, а также высказался о противостоянии с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы должны быть реалистами и признать, что Месси — лучший игрок в мире. Мы должны наслаждаться каждой минутой его игры и восхищаться тем, насколько он великолепен.

Требл? Мы не говорим об этом. Скоро нам предстоит принять участие в двух самых больших матчах за весь сезон. Мы хотим взять верх в этом противостоянии и достичь своей цели», — приводит слова Суареса Goal.com.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль» состоится в среду, 1 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Ответная игра состоится 7 мая в Ливерпуле.

Месси — первый футболист, ставший чемпионом Испании с «Барселоной» 10 раз
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