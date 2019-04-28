Ломовицкий: болельщики часто путают меня с Зобниным

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о том, что болельщики часто путают его с другим хавбеком красно-белых — Романом Зобниным.

«Это случалось уже много раз. Иногда в аэропорту или на выездных матчах нас могут перепутать, если смотрят сбоку или со спины. Болельщики подходят и, глядя мне в лицо, говорят: «Роман, можно автограф?» Конечно же, сразу сообщаю, что я не Зобнин.

Не могу сказать, что это раздражает. Скорее, становится смешно в такие моменты. Между нами действительно есть сходство: мы не раз делали совместные фотографии, на которых это очевидно. Но хочется, чтобы во мне узнавали меня! Это лишняя мотивация», — приводит слова Ломовицкого пресс-служба красно-белых.

«Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Завтра, 29 апреля, столичная команда проведёт матч 26-го тура с казанским «Рубином». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:30 мск.