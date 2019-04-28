«Зенит» — «Крылья Советов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 28 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Антон Аверьянов и Андрей Болотенков. В роли резервного рефери выступит Владислав Безбородов.



«Зенит» набрал 54 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (27) — на 13-м месте.