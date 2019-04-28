Педро Роша забил дебютный гол за «Крузейро»

Нападающий «Крузейро» Педро Роша забил первый гол за бразильский клуб после перехода из московского «Спартака».

24-летний игрок отличился в выездном матче 1-го тура чемпионата Бразилии с «Фламенго». Форвард открыл счёт на 40-й минуте. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Фламенго».

Роша перешёл в «Крузейро» на правах аренды в начале апреля. Ранее «Чемпионат» сообщал, что эта сделка принесла «Спартаку» € 800 тыс. Бразильский клуб имеет приоритетное право выкупа футболиста у красно-белых за € 11,5 млн.

«Спартак» приобрёл Рошу у «Гремио» летом 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий принял участие в одном матче. Его контракт с московским клубом действителен до лета 2021 года.