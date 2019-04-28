Бен-Арфа — о победе в матче с «ПСЖ»: никогда не стоит недооценивать соперника

Полузащитник «Ренна» Атем Бен-Арфа прокомментировал победу в финале Кубка Франции с «Пари Сен-Жермен» (2:2, 6:5 по пенальти).



«Победа подарила мне исключительные эмоции. Это был трудный год, и мы упорно трудились, чтобы попасть в финал Кубка страны. Мы довольны результатом и рады, что порадовали болельщиков. Это огромная гордость.



Мы совершили ремонтаду, но „ПСЖ“ к этому не привык. Думаю, никогда не стоит недооценивать соперника. Мы все были готовы к этой встрече и смогли справиться с нервами», — приводит слова Бен-Арфы FOX Sports.



«Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории. Ранее красно-чёрные выигрывали турнир в 1965 и 1971 годах. Рекордсменом является «ПСЖ», у него 12 трофеев.

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