«Локомотив» — «Енисей»: Смолов и Миранчуки сыграют в первых минут

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Енисея» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную видеотрансляцию встречи.



«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Фарфан



Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Михалик, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Жемалетдинов, Фернандеш, Куликов, Кварацхелия, Эдер



«Енисей»: Нестеренко, Грицаенко, Сарр, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский, Зотов, Хубулов, Савичев, Соболев



Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Семакин, Комолов, Костюков, Кутьин.