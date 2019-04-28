«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 28 апреля, в матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистентами главного судьи станут Стивен Чайлд и Ли Беттс. В роли резервного рефери в этом матче выступит Джонатан Мосс.



«Манчестер Юнайтед» набрал 64 очка в 35 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (67) — на 4-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 91 очко в 36 матчах.