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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Футбол / Англия

Сегодня, 28 апреля, в матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистентами главного судьи станут Стивен Чайлд и Ли Беттс. В роли резервного рефери в этом матче выступит Джонатан Мосс.

«Манчестер Юнайтед» набрал 64 очка в 35 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (67) — на 4-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 91 очко в 36 матчах.

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