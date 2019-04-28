«Краснодар» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 28 апреля, на стадионе ФК «Краснодар» состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — ЦСКА на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистентами главного судьи станут Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. В роли резервного рефери выступит Виталий Мешков.



Московский ЦСКА набрал 44 очка в 25 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (43) — на 4-м месте в таблице чемпионата России.