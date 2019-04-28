Погба ходит по полю 64% времени. Это наивысший показатель среди хавбеков в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ходит по полю в матчах английской Премьер-лиги больше половины времени. Француз лидирует по этому показателю среди всех 79 хавбеков турнира, сообщает Sky Sports.

По бегу трусцой Погба занимает второе место с конца, уделяя этому компоненту 22% времени. Бег на небольшой скорости занимает у 26-летнего футболиста только 7% каждой игры (66-е место), а на высокой — 2% (48-е место).

Что касается бега с ускорением, то по этому показателю француз находится в середине списка всех полузащитников с результатом 0,36% (34-е место).

В нынешней кампании Поль забил 13 голов (7 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач в 32 матчах чемпионата Англии.

Напомним, Погба попал в символическую сборную этого сезона Премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).