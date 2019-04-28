ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче молодёжного первенства

В матче 26-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Уже на 8-й минуте счёт в матче открыл нападающий московской команды Виталий Жиронкин. Во втором тайме, на 66-й минуте второй гол забил защитник ЦСКА Иван Захаров.



ЦСКА набрал 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (47) — на 6-м месте. В тройку лидеров соревнования также входят московские команды «Спартак» (50) и «Локомотив» (49).



В следующем туре молодёжного первенства России «Краснодар» сыграет на выезде с «Ростовом» 5 мая, а московский ЦСКА примет «Динамо» 4 мая.