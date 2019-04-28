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ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче молодёжного первенства

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В матче 26-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Уже на 8-й минуте счёт в матче открыл нападающий московской команды Виталий Жиронкин. Во втором тайме, на 66-й минуте второй гол забил защитник ЦСКА Иван Захаров.

ЦСКА набрал 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (47) — на 6-м месте. В тройку лидеров соревнования также входят московские команды «Спартак» (50) и «Локомотив» (49).

В следующем туре молодёжного первенства России «Краснодар» сыграет на выезде с «Ростовом» 5 мая, а московский ЦСКА примет «Динамо» 4 мая.

Россия - Молодёжное первенство. 26-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
0 : 2
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 – Жиронкин – 8, 0:2 – Захаров – 66
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