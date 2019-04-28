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«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2»

«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Зенита-2» по дублю оформили полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Михаил Маркин. Ещё один мяч в актив записал форвард Илья Воробьёв. Авторами голов «Краснодара-2» стали хавбек Арутюн Григорян и защитник Андрей Ивашин.

«Зенит-2» одержал первую победу в последних трёх матчах в ФНЛ. В предыдущих турах сине-бело-голубые потерпели два поражения подряд. Серия «Краснодара-2» без побед достигла четырёх встреч. Ранее «быки» сыграли вничью и потерпели два поражения.

«Краснодар-2», набрав 45 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Зенит-2» (22) — 20-е.

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург
5 : 2
Краснодар-2
Краснодар
1:0 – Воробьёв – 7, 1:1 – Григорян – 15, 2:1 – Мостовой – 22, 2:2 – Ивашин – 29, 3:2 – Маркин – 64 (пен), 4:2 – Мостовой – 69, 5:2 – Маркин – 87
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Кажется, со стыковыми матчами опять будет что-то странное.
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