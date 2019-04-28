«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2»

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Зенита-2» по дублю оформили полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Михаил Маркин. Ещё один мяч в актив записал форвард Илья Воробьёв. Авторами голов «Краснодара-2» стали хавбек Арутюн Григорян и защитник Андрей Ивашин.

«Зенит-2» одержал первую победу в последних трёх матчах в ФНЛ. В предыдущих турах сине-бело-голубые потерпели два поражения подряд. Серия «Краснодара-2» без побед достигла четырёх встреч. Ранее «быки» сыграли вничью и потерпели два поражения.

«Краснодар-2», набрав 45 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Зенит-2» (22) — 20-е.