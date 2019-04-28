«Локомотив» — «Енисей»: на трибуне присутствует Король Ночи из «Игры престолов»

На матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Енисей» на трибуне стадиона «РЖД Арена» в Москве присутствует персонаж телесериала «Игра престолов» Король Ночи, который восседает на железном троне.



Напомним, 20 мая на стадионе «РЖД Арена» состоится показ финальной серии 8-го сезона «Игры престолов». Желающим попасть на мероприятие необходимо будет заполнить заявку.

К перерыву матча «Локомотив» — «Енисей» счёт не открыт — 0:0. «Локомотив» набрал 46 очков в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» (16) — на 16-м месте. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 54 очка в 25 матчах.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом» 4 мая.