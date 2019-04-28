Форвард «Бёрнли»: Клопп написал, что, возможно, купит меня, если я забью «МС»

Нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс поделился ожиданиями от домашнего матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

«У меня больше друзей, которые болеют за «Ливерпуль», чем тех, кто поддерживает «Сити», а вот мой сын — большой фанат «горожан». Он уже недоволен. Сказал ему: «Извини, сынок, я должен делать свою работу». Он будет болеть за «Сити» в этом матче. Как только я вернусь после игры, он попытается пнуть меня.

Юрген Клопп написал мне, что, возможно, купит меня, если я забью гол в ворота «Манчестер Сити». Будет здорово, если я это сделаю, а наша команда одержит победу. Вероятно, мы войдём в историю «Ливерпуля», если поможем им выиграть Премьер-лигу», — приводит слова 29-летнего форварда Burnley Express.

В нынешнем сезоне Барнс забил 11 голов, 4 из которых — в ворота «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси».

Матч «Бёрнли» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 28 апреля, начало — в 16:05 мск.