«Валенсия» потерпела поражение в матче с «Эйбаром», пропустив на 93-й минуте

В матче 35-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Эйбар». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Эйбара» Шарлес, отправивший мяч в ворота «Валенсии» на 93-й минуте.

«Летучие мыши» потерпели второе поражение подряд в чемпионате Испании. В предыдущем туре команда Марселино Гарсии Тораля на выезде проиграла мадридскому «Атлетико» (2:3). «Эйбар» прервал серию без побед, которая состояла из четырёх матчей (трёх поражений и одной ничьей).

«Валенсия», набрав 52 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, «Эйбар» (43) — девятое.

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