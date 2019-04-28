«Зенит» — «Крылья Советов»: Дзюба, Азмун и Ананидзе — в стартовых составах

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Оздоев, Дзюба, Азмун, Дриусси, Ригони



Запасные: Кержаков, Кизеев, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Шатов, Мусаев, Мак, Эрнани, Заболотный

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Ананидзе, Мохаммед, Зиньковский, Шейдаев



Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Карпов, Рохель, Самедов, Тимофеев, Киселёв, Антон, Яковлев, Корниленко, Вучичевич.