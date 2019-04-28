«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: Зинченко и Зане начнут встречу с первых минут

Тренерские штабы «Бёрнли» и «Манчестер Сити» определились с составами на матч 36-го тура английской Премьер-лиги.

«Бёрнли»: Хитон, Лоутон, Ми, Тарковски, Тейлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Барнс, Вуд

Запасные: Харт, Гибсон, Лонг, Дрисколл-Гленнон, Уорд, Гудмундссон, Выдра

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Уолкер, Компани, Зинченко, Сильва, Гюндоган, Силва, Зане, Стерлинг, Агуэро

Запасные: Мурич, Данило, Отаменди, Стоунс, Фоден, Марез, Жезус.

Матч «Бёрнли» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 27 апреля, в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и начнётся в 16:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Сити», набрав 89 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Бёрнли» (40) — 15-е.