«Наполи» на выезде обыграл «Фрозиноне»

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Фрозиноне» принимал «Наполи». Встреча состоялась на стадионе «Бенито Стирпе» во Фрозиноне и завершилась со счётом 2:0 в пользу неаполитанцев.



На 19-й минуте первый гол забил полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс. В начале второго тайма, на 49-й минуте преимущество гостей в счёте укрепил нападающий Амин Юнес. Таким образом, «Фрозиноне» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до 3 матчей.



«Наполи» набрал 70 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Фрозиноне» (23) — на предпоследнем, 19-м месте. Ранее досрочный титул чемпиона Италии завоевал туринский «Ювентус».

В следующем туре «Наполи» примет «Кальяри», а «Фрозиноне» сыграет на выезде с «Сассуоло». Обе встречи состоятся 5 мая.