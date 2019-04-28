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«Наполи» на выезде обыграл «Фрозиноне»

«Наполи» на выезде обыграл «Фрозиноне»
Футбол / Италия

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Фрозиноне» принимал «Наполи». Встреча состоялась на стадионе «Бенито Стирпе» во Фрозиноне и завершилась со счётом 2:0 в пользу неаполитанцев.

На 19-й минуте первый гол забил полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс. В начале второго тайма, на 49-й минуте преимущество гостей в счёте укрепил нападающий Амин Юнес. Таким образом, «Фрозиноне» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до 3 матчей.

«Наполи» набрал 70 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Фрозиноне» (23) — на предпоследнем, 19-м месте. Ранее досрочный титул чемпиона Италии завоевал туринский «Ювентус».

В следующем туре «Наполи» примет «Кальяри», а «Фрозиноне» сыграет на выезде с «Сассуоло». Обе встречи состоятся 5 мая.

Италия - Серия А. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 – Мертенс – 19, 0:2 – Юнес – 49
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