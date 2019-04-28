«Локомотив» — «Енисей»: Игнатьева унесли с поля на носилках

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев не смог доиграть домашний матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с красноярским «Енисеем».

Игнатьев получил травму в середине второго тайма. 32-летнего футболиста унесли с поля на носилках. Вместо него в игру вступил защитник Брайан Идову.

Матч «Локомотив» — «Енисей» проходит в эти минуты в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. К 77-й минуте счёт 1:0 в пользу «железнодорожников».

«Локомотив», набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (16) — 16-е.

В 27-м туре красноярская команда 3 мая на своём поле сыграет с махачкалинским «Анжи», а московский клуб на следующий день в гостях встретится с тульским «Арсеналом».