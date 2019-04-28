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«Лестер Сити» разгромил «Арсенал», Варди оформил дубль

«Лестер Сити» разгромил «Арсенал», Варди оформил дубль
Футбол / Англия

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

С 36-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Эйнсли Мэйтленд-Найлса. Автором первого гола стал хавбек «Лестера» Юри Тилеманс, отличившийся после передачи полузащитника Джеймса Мэддисона в начале второго тайма. На 86-й минуте преимущество хозяев увеличил нападающий Джейми Варди. В компенсированное время Варди оформил дубль.

«Канониры» потерпели третье поражение подряд в чемпионате Англии. Для «лис» эта победа стала первой в последних трёх матчах. В предыдущих турах команда Брендана Роджерса один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

«Арсенал», набрав 66 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Лестер» (48) — 10-е.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
3 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 – Тилеманс – 59, 2:0 – Варди – 86, 3:0 – Варди – 90+5
Удаления: нет – Мэйтленд-Найлс, 36
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