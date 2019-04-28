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Аленичев: игроки «Енисея» захотели обыграть действующего чемпиона

Аленичев: игроки «Енисея» захотели обыграть действующего чемпиона
Футбол / РПЛ

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев подвёл итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).

«Локомотив» имел весомое преимущество. Это касается и владения мячом, и созданных моментов. К сожалению, случился автогол. Потом мы поверили в свои силы. Ребята захотели обыграть действующего чемпиона. Это не надо было делать. Соперник воспользовался нашей открытой игрой и забил гол с помощью быстрой контратаки», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский «Локомотив» набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (16) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 54 очка в 25 матчах.

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