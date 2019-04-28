Савичев — о поражении в матче с «Локо»: очень обидно, все понимают ситуацию

Полузащитник «Енисея» Константин Савичев прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).



«Очень обидно. Когда отыгрались, получили положительные эмоции, а потом через несколько минут пропустили. Тяжело сейчас что-то говорить. Рабочая обстановка в команде: выходим, бьёмся, стараемся со всеми набирать очки, все понимают ситуацию. Надо доиграть сезон и за себя, и за команду. Как говорится, своё имя нельзя опускать.



После победы над «Оренбургом» эмоции были положительные, давно не выигрывали, первая победа в Красноярске, встряхнулись в положительную сторону, порадовали болельщиков. А сегодня опять такая ситуация. У нас был свой план. Понятно, что с «Локомотивом» тяжело играть в открытый футбол. Мы ждали своего шанса, он у нас был, сравняли счёт, но пропустили обидный гол», — передаёт слова Савичева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.